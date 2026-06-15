Фон дер Ляєн: Лідери G7 обговорять посилення тиску на Росію

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України Росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни.

"Сьогодні лідери країн G7 зустрічаються в Евіані. Ми обговоримо подальші кроки, спрямовані на посилення тиску на Росію, залучення Путіна до переговорного процесу та припинення цього безглуздого вбивства", – написала вона у соціальній мережі Х у понеділок.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа прагне миру. "І ніхто не прагне цього більше, ніж український народ. Росія ж, навпаки, вкотре продемонструвала, що її цікавить лише насильство та руйнування", – додала вона.

Як повідомлялося, п’ятеро людей загинуло, 35 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, палав дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Наразі пожежу ліквідовано.