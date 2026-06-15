Інтерфакс-Україна
Події
13:57 15.06.2026

КМДА: 9 закладів освіти Києва постраждали під час нічної атаки

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В Києві 9 закладів освіти у п’яти районах постраждали під час нічної російської атаки, повідомив заступник голови Київський міський державній адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський.

"Унаслідок обстрілу постраждали 9 закладів освіти у п’яти районах столиці: 4 дитячі садки та 5 шкіл і ліцеїв. Пошкоджено вікна, двері, фасади, вхідні групи, в окремих закладах – актові зали та скляне покриття. Наразі триває обстеження будівель і фіксація всіх пошкоджень", – написав Мондриївський в мережі Facebook.

Як повідомлялося, ЖК "Комфорт Таун" в Дніпровському районі Києва вчергове постраждав від російського обстрілу в ніч на понеділок, палала Академія сучасної освіти А+, розташована на території комплексу.

Теги: #київ #атака_рф #школи

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