Інтерфакс-Україна
Події
13:52 15.06.2026

Макрон: Саміт G7 зробить все можливе для досягнення перемир'я, яке "Росія продовжує вперто відмовлятися укладати, а потім і миру"

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Макрон: Саміт G7 зробить все можливе для досягнення перемир'я, яке "Росія продовжує вперто відмовлятися укладати, а потім і миру"
Фото: скриншот відео

Президент Франції Еммануель Макрон у зв’язку з російською атакою на Києво-Печерську Лавру заявив, що його країна готова співпрацювати з українськими органами, відповідальними за охорону культурної спадщини, та наголосив на необхідності на саміті G7 зробити все можливе для досягнення перемир’я в Україні, а потім і миру.

"Франція готова співпрацювати з українськими органами, відповідальними за охорону культурної спадщини", – написав він у соціальній мережі Х у понеділок, зазначивши, що Києво-Печерська Лавра, одна з найважливіших пам’яток українського православ’я, занесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За його словами, лавра "сьогодні вночі зазнала удару під час масштабного російського ракетного та безпілотного обстрілу, який знову був спрямований проти Києва та спричинив жертви серед цивільного населення".

"Цей напад лише зміцнює нашу рішучість робити все можливе, разом із нашими союзниками та партнерами, для досягнення перемир’я, яке Росія продовжує вперто відмовлятися укладати, а потім і миру. Ми будемо домагатися цього на саміті G7 в Евіані", – заявив Макрон.

Саміт "Групи семи" (G7) проходить 15 по 17 червня 2026 року у французькому місті Евіан-ле-Бен. Ключовою темою цьогорічної зустрічі світових лідерів є обговорення війни РФ проти України та потенційні мирні переговори. Очікується, що президент Володимир Зеленський візьме участь у спеціальній сесії.

Теги: #перемиря #атаки_рф #києво_печерська_лавра #саміт_g7 #мир #макрон

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