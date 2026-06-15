Інтерфакс-Україна
Події
13:49 15.06.2026

Кілька рядів ринку "Петрик" біля метро "Почайна" в Києві згоріли внаслідок нічної атаки

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Пожежа виникла в торговельних рядах біля станції метро "Почайна" в Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки в ніч на понеділок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", постраждала територія ринку "Петрик" по вул. Вербова, на якій вщент вигоріло та зруйновано кілька рядів, на інших пошкоджене скло та ролети критих торговельних точок.

Ряди сусідніх ринків, зокрема книжкового, букіністичного, речового, не постраждали.

Наразі на місці удару не видно відкритого вогню. Над ліквідацією наслідків працюють рятувальники.

Як повідомлялося, п’ятеро людей загинули, 35 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, палав дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Наразі пожежу ліквідовано.

Теги: #петрик #почайна #атака_рф #ринок

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