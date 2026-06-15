УЧХ працював на всіх локаціях ліквідації наслідків російської комбінованої атаки на Київ

Фото: Red Cross Ukraine

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на всіх локаціях ліквідації наслідків російської комбінованої атаки на Київ.

"Загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з іншими рятувальними службами працював на місцях ліквідації наслідків чергового масованого російського удару по Києву. Волонтери працювали на всіх локаціях ліквідації наслідків атак", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Волонтери допомагали мешканцям будинків евакуюватися до безпечніших місць. Вони також проводили обхід пошкоджених будинків і прилеглих територій з метою виявлення постраждалих. Пораненим надавали першу домедичну допомогу, а також першу психологічну підтримку.

Як повідомлялося, внаслідок нічної російської масованої ракетно-дронової атаки загинули четверо людей в Оболонському, Голосіївському та Солом'янському районах. Десятки людей отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6 000 кв. метрів.

У столиці також зазнали пошкоджень навчальні та культурні об'єкти – академія, дитячий садок, один із цехів Національної кіностудії ім. Олександра Довженка, територія Києво-Печерської лаври, включно з Успенським собором, а також Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал". Загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на шести локаціях.