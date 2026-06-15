УЧХ працював на всіх локаціях ліквідації наслідків російської комбінованої атаки на Київ
Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на всіх локаціях ліквідації наслідків російської комбінованої атаки на Київ.
"Загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з іншими рятувальними службами працював на місцях ліквідації наслідків чергового масованого російського удару по Києву. Волонтери працювали на всіх локаціях ліквідації наслідків атак", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.
Волонтери допомагали мешканцям будинків евакуюватися до безпечніших місць. Вони також проводили обхід пошкоджених будинків і прилеглих територій з метою виявлення постраждалих. Пораненим надавали першу домедичну допомогу, а також першу психологічну підтримку.
Як повідомлялося, внаслідок нічної російської масованої ракетно-дронової атаки загинули четверо людей в Оболонському, Голосіївському та Солом'янському районах. Десятки людей отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6 000 кв. метрів.
У столиці також зазнали пошкоджень навчальні та культурні об'єкти – академія, дитячий садок, один із цехів Національної кіностудії ім. Олександра Довженка, територія Києво-Печерської лаври, включно з Успенським собором, а також Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал". Загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на шести локаціях.