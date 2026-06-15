Інтерфакс-Україна
Події
13:40 15.06.2026

ЮНЕСКО засуджує напади на культурні цінності та готова надавати допомогу у відновленні в рамках мандату

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ЮНЕСКО засуджує напади на культурні цінності та готова надавати допомогу у відновленні в рамках мандату

У контексті ескалації війни в Україні після вторгнення Російської Федерації ЮНЕСКО засуджує удар 15 червня, якого було завдано по Києво-Печерській лаврі, розташованій в межах об’єкта Всесвітньої спадщини "Київ: Софійський собор та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська лавра", однієї з найважливіших духовних та культурних пам’яток України.

"ЮНЕСКО засуджує напади на культурні цінності, навчальні заклади, студентів, працівників освіти та працівників ЗМІ, що охороняються міжнародним правом. Пошкодження таких закладів позбавляє громади доступу до культури, освіти та спільних просторів, які є важливими для відновлення та соціальної згуртованості", – наголошується у заяві ЮНЕСКО.

Як повідомлялось, удар 15 червня завдав значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер’єру Успенського собору, а також постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника.

"ЮНЕСКО готова підтримати відповідні органи влади в оцінці шкоди, завданої культурним та освітнім закладам, та визначенні невідкладних заходів у рамках свого мандату", – зазначено у релізі.

Теги: #удар_рф #лавра #юнеско

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