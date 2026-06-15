Свириденко доручила залучити можливості Українського фонду культспадщини для відновлення Києво-Печерської лаври

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко доручила віцепрем’єр-міністерці з гуманітарної політики – міністерці культури України Тетяні Бережній залучити можливості Українського фонду культурної спадщини (УФКС) для відновлення Києво-Печерської лаври.

"Відновлення Успенського собору та необхідне для цього фінансування сьогодні обговорили з президентом. Уряд забезпечить необхідне фінансування відновлювальних робіт. Уже сьогодні буде ухвалено рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та його подальшого відновлення", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Також вона наголосила, що Україна очікує реакції міжнародних організацій на цей черговий варварський крок Росії.

"Доручила віцепрем’єр-міністерці з гуманітарної політики Тетяні Бережній активізувати цю роботу, зокрема із залученням можливостей Українського фонду культурної спадщини", – додала прем’єр.

Вона розповіла, що отримує численні повідомлення від представників українського бізнесу та меценатів, які хочуть долучитися до відновлення святині.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври влучив російський безпілотник Shahed.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій повідомив, що було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, а й національну та загальнолюдську цінність. Їх вдалося зберегти.