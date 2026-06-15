Інтерфакс-Україна
Події
13:31 15.06.2026

Окупанти пошкодили або знищили майже 2 тис. пам'яток культури, понад сотня з них – об'єкти під егідою ЮНЕСКО – генпрокурор

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Окупанти пошкодили або знищили майже 2 тис. пам'яток культури, понад сотня з них – об'єкти під егідою ЮНЕСКО – генпрокурор
Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

Російські окупанти з 24 лютого 2022 року пошкодили о або знищили майже 2 тис. пам’яток культури, з 2014-го по 2026 рік викрали понад 7,8 млн об’єктів культурної спадщини, за цими фактами розпочато понад 240 кримінальних проваджень, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 2 тисячі пам’яток культури. Понад сотня з них – об’єкти під егідою ЮНЕСКО. Те, що росія не може знищити ракетами, вона краде", – написав він у телеграм в понеділок.

За даними Офісу генерального прокурора, з 2014-го по 2026 рік агресор викрав або привласнив понад 7,8 млн об’єктів культурної спадщини України з музеїв на тимчасово окупованих територіях. "Реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає", – наголосив Кравченко.

"Ми документуємо кожен такий злочин. Понад 240 кримінальних проваджень. Уже 15 підозрюваних. І це лише початок. Злочини проти культурної спадщини – це також воєнні злочини. Вони не мають терміну давності", – додав він.

Як повідомлялося, п’ятеро людей загинуло, щонайменше 28 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, палав дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

"Удар по Лаврі стоїть в одному ряду з ударами по Спасо-Преображенському собору в Одесі, музею Григорія Сковороди на Харківщині, Іванківському музею з колекцією робіт Марії Примаченко, кіностудії Довженка в Києві, Будинку органної та камерної музики у Дніпрі та іншими символами української культури. Це свідома політика держави-агресора. Знищити те, що формує українську ідентичність", – наголосив Кравченко.

Минулої ночі окупанти завдали удару по кіностудії імені Олександра Довженка в Києві, де знищили колекцію костюмів України, вдарили по Дніпровському будинку органної та камерної музики.

Внаслідок ударів по Харкову було пошкоджене приміщення Харківського художнього музею, цивільні підприємства, житлові будинки, автомобілі. Постраждало 13 громадян, серед яких є одномісячна дитина. Через повторний удар по території цивільного підприємства в Холодногірському районі міста смертельні поранення отримали четверо працівників ДСНС та працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Поранено шість рятувальників.

Теги: #пошкодження #культурна_спадщина #атаки_рф #юнеско

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