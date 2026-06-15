Інтерфакс-Україна
Події
13:27 15.06.2026

Уряд виділить кошти на ліквідацію наслідків атаки і подальше відновлення Києво-Печерської лаври

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Уряд виділить кошти на ліквідацію наслідків атаки і подальше відновлення Києво-Печерської лаври
Фото: ДСНС

Кабінет міністрів виділить кошти з резервного фонду на ліквідацію наслідків російської атаки і подальше відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври, повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький.

"На щастя, стіни і сам Собор як структура стоїть. Іконостас не зазнав значних пошкоджень, тобто найгірше, що могло статися, не сталося… Дах – це найбільша наразі проблема. Зараз за дорученням президента уряд опрацьовує питання виділення коштів з резервного фонду для ліквідації наслідків і подальшого відновлення святині", – сказав Вербицький в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За його словами, Україна вимагає від ЮНЕСКО якнайшвидшої реакції та направлення експертів. Перші працівники ЮНЕСКО, зазначив Вербицький, зможуть відвідати об’єкт уже в понеділок.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври влучив російський безпілотник Shahed.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій повідомив, що було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, а й національну та загальнолюдську цінність. Їх вдалося зберегти.

Теги: #вербицький #кошти #відновлення #києво_печерська_лавра

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