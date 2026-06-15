Інтерфакс-Україна
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13:21 15.06.2026

Короткочасні дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, в середу потепліє

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Короткочасні дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, в середу потепліє

Короткочасні дощі та грози очікується в Україні в ніч на вівторок, 16 червня, у південних та центральних областях, а вдень місцями по всій країні, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні до 18°; вдень 17-22°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 26°.

В Києві 16 червня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 19-21°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві найвища температура 16 червня за весь час метеорологічних спостережень була зафіксована на позначці 33,0° в 1924р., найнижча – на позначці 4,3° вище нуля в 1909р.

У середу, 17 червня, вночі на сході, вдень по всій Україні, крім півдня та південного сходу, місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°; на півдні країни вночі 13-18°, вдень 24-29°.

В Києві 17 червня без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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