Інтерфакс-Україна
Події
13:10 15.06.2026

РФ завдала удару двома балістичними ракетами по Кіностудії ім. Довженка – генпрокурор

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РФ завдала удару двома балістичними ракетами по Кіностудії ім. Довженка – генпрокурор
Фото: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/

По території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка у Києві ворог завдав удару, за попередніми даними, двома балістичними ракетами, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Близько 01:30 російські війська завдали удару по території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка у Києві. За попередніми даними, відбулося влучання. На місці вилучено уламки, ймовірно, двох балістичних ракет", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За його словами, знищено двоповерхову будівлю костюмерного складу, пошкоджено прибудову до знімальних павільйонів, адміністративні та виробничі будівлі. "На щастя, без загиблих і поранених", – написав він.

Кравченко зазначив, що це один удар по українській культурі та нашій історичній пам’яті.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 2 тисячі пам’яток культури. Понад сотня з них – об’єкти під егідою ЮНЕСКО. "Те, що росія не може знищити ракетами, вона краде. З 2014 по 2026 рік агресор викрав або привласнив понад 7,8 млн об’єктів культурної спадщини України з музеїв на тимчасово окупованих територіях. Реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає", – наголосив він.

Як повідомлялося, п’ятеро людей загинули, щонайменше 28 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, наразі пожежа ліквідована. Також окупанти вдарили по Дніпровському будинку органної та камерної музики.

Внаслідок ударів по Харкову було пошкоджене приміщення Харківського художнього музею, цивільні підприємства, житлові будинки, автомобілі. Постраждали 13 громадян, серед яких одномісячна дитина. Через повторний удар по території цивільного підприємства в Холодногірському районі міста смертельні поранення отримали четверо працівників ДСНС та працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Поранено 6 рятувальників.

Теги: #кіностудія_довженка #балістика #генпрокурор

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