Цілеспрямована атака РФ по району Лаври та Мистецького арсеналу підтверджена – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Рятувальники вже ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російських обстрілів на території Києво-Печерської лаври та в Мистецькому арсеналі в Печерському районі Києва в ніч на понеділок, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та Мистецький арсенал", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Президент України повідомив, що перебуває в постійній комунікації з країнами-партнерами щодо наслідків російської атаки в ніч на понеділок та необхідного реагування.

"Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього й наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар", – додав президент.

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих та 35 постраждалих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, також окупанти атакували кіностудію імені Олександра Довженка в Києві.

Внаслідок ударів по Харкову загинули четверо працівників ДСНС та працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Поранено шістьох рятувальників. Усього в місті постраждали 13 громадян, серед яких одномісячна дитина. Також було пошкоджене приміщення Харківського художнього музею, цивільні підприємства, житлові будинки, автомобілі, цивільне підприємство.

У Шосткинській громаді в Сумській області загинула жінка через атаку ворожого БпЛА на її помешкання вночі. Загалом в області постраждали четверо цивільних, серед них 11 річна дівчинка. В місті Дніпро окупанти вдарили по Дніпровському будинку органної та камерної музики.

Пізніше Зеленський уточнив, що всього в Україні 11 загиблих та 53 постраждалих внаслідок нічної атаки.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засудила російський удар, внаслідок якого постраждали територія Києво-Печерської Лаври – об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – та інші об’єкти, і закликала до невідкладного візиту експертів ЮНЕСКО для фіксації пошкоджень і надання об’єктивної та неупередженої оцінки.