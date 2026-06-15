Інтерфакс-Україна
Події
13:04 15.06.2026

СБУ показала уламки дрона "Герань", який пошкодив Києво-Печерську лавру

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СБУ показала уламки дрона "Герань", який пошкодив Києво-Печерську лавру
Фото: СБУ

Служба безпеки України встановила, що РФ ударила по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом "Герань-2", що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу "Shahed", повідомляє СБУ у понеділок.

"Ворог атакував монастирський комплекс о 01 годині 50 хв 15 червня 2026 року. За результатами огляду місця події виявлено фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Під час огляду уламків ворожого безпілотника, знайдених на місті влучання, встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлено на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга.

Унаслідок ворожого прильоту ушкоджено дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору. Також від вибухової хвилі зазнали пошкоджень сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва.

Загиблі та поранені – відсутні.

Слідчі Служби безпеки кваліфікують цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин російської атаки та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи тривають за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Теги: #сбу #герань #києво_печерська_лавра

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