Зеленський: В Україні 11 загиблих та 53 постраждалих внаслідок нічної атаки

Фото: https://t.me/DSNS_Kharkiv

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Києву сягнула 35, усього по Україні 53, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо про 35 постраждалих у Києві. Загалом по країні поранено 53 людини й відомо про 11 убитих цим масованим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким", – написав Зеленський в Телеграм.

Він повідомив, що перебуває в постійній комунікації з країнами-партнерами щодо наслідків російської атаки в ніч на понеділок та необхідного реагування.

"Важливо, що лідери країн, громадські лідери, міжнародні організації не мовчать. Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього й наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар", – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих та 28 постраждалих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, також окупанти атакували кіностудію імені Олександра Довженка в Києві.

Внаслідок ударів по Харкову загинули четверо працівників ДСНС та працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Поранено шістьох рятувальників. Усього в місті постраждали 13 громадян, серед яких одномісячна дитина. Також було пошкоджене приміщення Харківського художнього музею, цивільні підприємства, житлові будинки, автомобілі, цивільное підприємство.

У Шосткинській громаді в Сумській області загинула жінка через атаку ворожого БпЛА на її помешкання вночі. Загалом в області постраждали четверо цивільних, серед них 11 річна дівчинка. В місті Дніпро окупанти вдарили по Дніпровському будинку органної та камерної музики.