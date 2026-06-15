Зеленський: В Україні 11 загиблих та 53 постраждалих внаслідок нічної атаки
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Києву сягнула 35, усього по Україні 53, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Станом на зараз відомо про 35 постраждалих у Києві. Загалом по країні поранено 53 людини й відомо про 11 убитих цим масованим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким", – написав Зеленський в Телеграм.
Він повідомив, що перебуває в постійній комунікації з країнами-партнерами щодо наслідків російської атаки в ніч на понеділок та необхідного реагування.
"Важливо, що лідери країн, громадські лідери, міжнародні організації не мовчать. Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього й наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар", – додав Зеленський.
Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих та 28 постраждалих внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, також окупанти атакували кіностудію імені Олександра Довженка в Києві.
Внаслідок ударів по Харкову загинули четверо працівників ДСНС та працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Поранено шістьох рятувальників. Усього в місті постраждали 13 громадян, серед яких одномісячна дитина. Також було пошкоджене приміщення Харківського художнього музею, цивільні підприємства, житлові будинки, автомобілі, цивільное підприємство.
У Шосткинській громаді в Сумській області загинула жінка через атаку ворожого БпЛА на її помешкання вночі. Загалом в області постраждали четверо цивільних, серед них 11 річна дівчинка. В місті Дніпро окупанти вдарили по Дніпровському будинку органної та камерної музики.