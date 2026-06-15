Мистецький арсенал постраждав через російський обстріл в ніч на понеділок

Мистецький арсенал постраждав через російський обстріл | Фото: Марина Згарда

(додано інформацію від директорки Мистецького арсеналу)

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" постраждав внаслідок російського обстрілу в ніч на понеділок.

"Унаслідок чергової російської атаки на Київ на території Мистецького арсеналу сталася пожежа. Імовірно, вона відбулася через влучання шахеда. Наразі на місці працюють рятувальні служби. Ми з’ясовуємо масштаби пошкоджень і оцінюємо наслідки для будівлі інституції. На щастя, наші працівники в безпеці", – йдеться в повідомленні Арсеналу.

Там подякували всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків атаки.

В свою чергу, генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта розповіла, що "Шахед" врізався в Арсенал близько п’ятої ранку.

"Схоже, цей дрон спершу влетів у мазепинську вежу Івана Кущника, а вибухнув на даху Арсеналу", – додала вона.

За її словами, рятувальні роботи тривали десь до 9:30, і велика частина покрівлі лівого крила Старого Арсеналу серйозно постраждала.

"Детальніша оцінка шкоди займе кілька днів. Але це точно будуть суттєві гроші на відновлення… Мені приємно і дуже корисно те, що багато колег-музейників запропонували допомогу навіть суто з бюрократичним супроводом", – додала вона.