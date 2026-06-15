Усі судові засідання ВАКС відбудуться за графіком, незважаючи на ушкодження будівлі через атаку РФ

Фото: ВАКС

Будівля Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на проспекті Берестейському у Києві зазнала ушкоджень внаслідок нічної атаки РФ вночі; проте усі судові засідання ВАКС відбудуться за графіком, повідомила пресслужба суду.

"У ніч проти 15 червня Київ зазнав масованої атаки ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення Вищого антикорупційного суду за адресою: проспект Берестейський, 41", – йдеться у повідомленні ВАКС у Фейсбуці у понеділок.

Повідомляється, що у будівлі вибито вікна, наразі співробітники суду встановлюють загальний обсяг пошкоджень. На місці тривають роботи з прибирання та ліквідації наслідків.

"Незважаючи на подію, усі судові засідання відбудуться за графіком. У разі змін у графіку роботи суду, актуальну інформацію буде опубліковано додатково", – йдеться у повідомленні ВАКС.