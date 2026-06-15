Інтерфакс-Україна
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12:28 15.06.2026

ВМС ЗСУ отримали п'ятий протимінний корабель

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ВМС ЗСУ отримали п'ятий протимінний корабель
Фото: Генштаб ЗСУ

Військово-морські сили Збройних сил України (ЗСУ) отримали ще один протимінний корабель від Нідерландів під назвою "Генічеськ" – на честь однойменного рейдового тральщика, який був втрачений під час бойового завдання у червні 2022 року, тепер у складі ВМС п’ять протимінних кораблів, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"У межах Коаліції морських спроможностей нідерландські партнери передали Військово-морським силам ЗС України шукач мін класу Alkmaar. Корабель назвали на честь однойменного рейдового тральщика, який був потоплений під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у понеділок.

Зазначається, що "Генічеськ" посилить українські спроможності у протимінній боротьбі – пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Після його передачі у складі ВМС вже п’ять протимінних кораблів.

"Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів", а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу Alkmaar "Мелітополь" та "Маріуполь", – зазначив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа під час офіційних заходів", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Теги: #генічеськ #корабель #вмс_зс

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