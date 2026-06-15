Інтерфакс-Україна
Події
12:19 15.06.2026

Буданов про удар по Лаврі: Ми все відбудуємо та змусимо агресора заплатити за злочини

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Буданов про удар по Лаврі: Ми все відбудуємо та змусимо агресора заплатити за злочини
Фото: https://president.gov.ua/

Атака російських окупантів по Успенському собору Києво-Печерської лаври в ніч на понеділок є доказом геноцидного характеру війни проти України, в рамках якої ворог прагне знищити українську ідентичність та культурну спадщину, зазначає керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Кадри охопленої полум’ям давньої християнської святині – ще один доказ геноцидного характеру розв’язаної росією війни проти України: вони прагнуть знищити наш родовід, нашу ідентичність, нашу культурну спадщину. Цілеспрямований удар по Лаврі – це злочин проти християнської віри та усього світового православ’я. Підла сутність росії – у тактиці випаленої землі, яку окупант постійно відтворює", – написав Буданов в Телеграм у понеділок.

Він зазначив, що під час Другої світової війни чекісти вже руйнували Успенський собор, але незалежна Україна відновила святиню.

"Удар по Києво-Печерській лаврі – свідчення безпорадності й убогості, які прогресують у кремлівських коридорах. За весь терор, який скоїла росія, міжнародний тиск на неї мусить зростати. Ми все відбудуємо та змусимо агресора заплатити за злочини", – наголосив Буданов.

Як повідомлялося, п’ятеро людей загинули, щонайменше 28 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч на четвер. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, наразі пожежа ліквідована. Також окупанти кіностудію імені Олександра Довженка в Києві, де знищили колекцію костюмів України, вдарили по Дніпровському будинку органної та камерної музики.

Внаслідок ударів по Харкову було пошкоджене приміщення Харківського художнього музею, цивільні підприємства, житлові будинки, автомобілі. Постраждали 13 громадян, серед яких одномісячна дитина. Через повторний удар по території цивільного підприємства в Холодногірському районі міста смертельні поранення отримали четверо працівників ДСНС та працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Поранено 6 рятувальників.

Теги: #атака_рф #києво_печерська_лавра #буданов

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