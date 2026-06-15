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З візитом до Києва прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто, яка проведе двосторонні зустрічі з представниками українського уряду, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України у понеділок.

"У межах візиту запланована низка зустрічей та заходів, присвячених відновленню України, розвитку громад та посиленню співпраці між українськими й європейськими регіонами та підтримці", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Тютто проведе двосторонні зустрічі з представниками українського уряду, зокрема з віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою.

Під час візиту сторони обговорять підтримку українських громад, розвиток партнерств між муніципалітетами України та ЄС, а також подальшу співпрацю у сфері відновлення та європейської інтеграції.