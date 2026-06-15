Нацкомісія України у справах ЮНЕСКО обурена ударами ворога по об'єктах культурної спадщини

Фото: Євстратій Зоря

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засудила російський удар, внаслідок якого постраждали територія Києво-Печерської Лаври – об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – та інші об’єкти, і закликала до невідкладного візиту експертів ЮНЕСКО для фіксації пошкоджень і надання об’єктивної та неупередженої оцінки, повідомляє Міністерство закордонних справ у понеділок.

"Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засуджує черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської Лаври – об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року, святиню України та безцінну частину культурної спадщини людства", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Також МЗС засудило атаки на Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", Національний палац мистецтв "Україна" та Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого; на Будинок органної і камерної музики в Дніпрі та на Харківський художній музей.

"Обурені обстрілом Національної кіностудії імені Довженка, в результаті якого знищено найстарішу костюмну колекцію України", – зазначається у повідомленні.

Також МЗС закликало міжнародну спільноту припинити толерувати ці злочини, посилити політичний, економічний та правовий тиск на державу-агресора та вжити рішучих заходів для якнайшвидшого припинення російської агресії.

"Вимагаємо жорсткої та чіткої реакції керівництва Секретаріату ЮНЕСКО, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чекаємо невідкладного візиту експертів ЮНЕСКО на атаковані об’єкти культурної спадщини для фіксації пошкоджень та надання об’єктивної та неупередженої оцінки наслідків чергового цинічного російського злочину", – зазначили в міністерстві.

Крім того, у МЗС зазначили, що Росія винна у жахливих злочинах проти культури і не повинна мати голос в ЮНЕСКО.