Інтерфакс-Україна
Події
11:47 15.06.2026

Дитсадок Академії сучасної освіти в ЖК "Комфорт Таун" після російського обстрілу працює, школа прийматиме учнів відзавтра

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Дитсадок Академії сучасної освіти в ЖК "Комфорт Таун" після російського обстрілу працює, школа прийматиме учнів відзавтра
Фото: https://www.facebook.com/tanya.kurmaz/

Дитячий садок "Академікс" від Академії сучасної освіти А+ на території ЖК "Комфорт Таун" в Дніпровському районі Києва після російського обстрілу працює в звичайному режимі, а початкова школа в понеділок функціонує в режимі онлайн.

"Сьогодні вночі внаслідок вибуху постраждала будівля одного з закладів освіти Освітнього холдингу А+, а саме Академія сучасної освіти, яка розташована в ЖК Комфорт Таун. Ми вдячні всім за підтримку, нашим колегам, батькам, друзям, які від ранку прибирають наслідки, ми вдячні рятувальникам, які з ночі гасили пожежу. Хочу сказати, що найголовніше це люди, які живі, і що ми обов’язково відновимо нашу будівлю", – написала директорка закладу Тетяна Шаповалова в мережі Facebook.

За її словами, дитячий садок "Академікс" працює і зранку приймає дітей, а початкова школа сьогодні працює в режимі онлайн, а уже відзавтра в штатному режимі. 

Як повідомлялося, ЖК "Комфорт Таун" в Дніпровському районі Києва вчергове постраждав від російського обстрілу в ніч на понеділок, палала Академія сучасної освіти А+, розташована на території комплексу.

Теги: #академія #дитсадок #комфорт_таун #початкова_школа

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