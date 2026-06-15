Ігнат закликав не публікувати фото уламків ракет після обстрілів: окупанти використовують їх для пропаганди

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав користувачів соціальних мереж не публікувати після російських обстрілів фотографії уламків будь-яких ракет, як ворожих, так і протиповітряної оборони, з огляду на використання противником цих публікацій для ведення власної антиукраїнської пропаганди.

"Показую, чому не потрібно виставляти в соцмережі уламки будь-яких ракет! Черговий масований обстріл Києва – один із найбільших за кількістю "балістики". Протиповітряна оборона застосовує Patriot!... Українці фотографують фрагмент ракети Patriot, яка сьогодні вночі ймовірно збила російський Циркон, і, навіть не розуміючи чия вона, публікують це фото в мережах… Ворог використовує будь-який український контент для просування власних наративів та пропаганди: чергова брехня, про те, що ми самі себе обстріляли", – написав Ігнат у Facebook в понеділок.

Як повідомлялося, п’ятеро людей загинули, щонайменше 28 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, наразі пожежа ліквідована.