П'ять загиблих та 25 постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби – поліція

Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби ЗС РФ завдавали ударів по Харкову і населених пунктах Ізюмського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського, Лозівського та Куп’янського районів області із застосуванням ракет, КАБів та БпЛА різних типів, є загиблі та поранені, в тому числі діти, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо рятувальників та працівник департаменту надзвичайних ситуацій. Ще 25 громадян, зокрема діти та співробітники ДСНС, дістали травми різного ступеня важкості", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ударів по Харкову було пошкоджене приміщення музею, цивільні підприємства, житлові будинки, автомобілі. Постраждали 13 громадян, серед яких одномісячна дитина.

Через повторний удар по території цивільного підприємства в Холодногірському районі міста смертельні поранення отримали четверо працівників ДСНС та працівник департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Поранено 6 рятувальників.

У Чугуєві внаслідок атаки БпЛА пошкоджені цивільні вантажівки. У Старому Салтові пошкоджено паркан та вікна.

У Куп’янському районі поранено мирну жительку. Пошкоджено лінію електропередач та житлову інфраструктуру.

У Лозовій внаслідок влучання в гараж на території приватного домоволодіння постраждав хлопчик 2021 року народження та 63-річна жінка. Спалахнула пожежа. Також під ударом була залізнична інфраструктура. Постраждали двоє чоловіків (42 та 56 років).

У Богодухівському районі внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, медичний заклад, будинок культури та дитячий садок. Приміщення сільгосппідприємства знищено повністю.

Внаслідок влучання у с. Бригадирівка Балаклійської громади пошкоджено будинок. Поранення отримала вагітна жінка.

Поліцейські провели 27 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 23 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.