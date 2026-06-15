Інтерфакс-Україна
Події
10:56 15.06.2026

Син кронпринцеси Норвегії засуджений до 4 років ув'язнення

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Норвезький окружний суд Осло засудив у понеділок сина кронпринцеси Метте-Маріт, 29-річного Маріуса Борга Хейбі, до чотирьох років ув’язнення, повідомив суспільний мовник NRK.

Хейбі звинувачувався в низці злочинів, з яких найтяжчими були чотири зґвалтування. Однак суд виправдав його у двох випадках зґвалтувань.

Прокурор вимагав для Хейбі 7 років і 7 місяців ув’язнення, адвокати просили зменшити термін до 1,5 року.

Сам засуджений заперечував усі випадки зґвалтування, але визнавав провину за дрібніші порушення закону.

Вердикт не є остаточним. І Хейбі, і прокуратура можуть подати апеляцію.

Хейбі – старший син кронпринцеси Метте-Маріт від попередніх стосунків і пасинок спадкоємця престолу, кронпринца Хокона. У нього немає королівського титулу чи офіційних обов’язків.

Одночасно в Норвегії розгорається скандал і навколо його матері у зв’язку з публікацією в США файлів сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Як з’ясувалося, Метте-Маріт мала більш тісні зв’язки із засудженим злочинцем, ніж було відомо раніше.

Теги: #норвегія #хейбі #вирок

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