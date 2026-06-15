Інтерфакс-Україна
Події
10:50 15.06.2026

Затримано чоловіка, який підпалив мікроавтобус військового на Одещині

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Затримано чоловіка, який підпалив мікроавтобус військового на Одещині

Управління СБУ в Одеській області затримали 25-річного місцевого жителя, який у травні підпалив військовий мікроавтобус в Дачненській громаді Одеського району, повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області у понеділок.

"Подія сталася на початку травня ввечері в одному з населених пунктів Дачненської громади Одеського району. Правоохоронцям зателефонував 35-річний військовослужбовець і повідомив, що біля орендованого ним будинку, горить мікроавтобус "Ford", яким він користується", – йдеться у повідомленні відомства.

Вогонь загасили співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок пожежі ніхто з громадян не постраждав.

Правоохоронці провели комплекс розшукових заходів і встановили, що до події причетний 25-річний місцевий житель, який знаходився у СЗЧ.

Фігурант самовільно залишив військову частину і шукав роботу в одному із месенджерів, та за 20 тис грн погодився підпалювати автомобілі та транспорт ЗСУ.

Обіцяної суми грошей палій так і не отримав.

Дії затриманого кваліфіковані за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Теги: #підпал #військовий #мікроавтобус

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