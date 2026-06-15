Двоє людей загинуло в Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби – ОВА

Фото: Донецька ОВА

Дві людини загинули у Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби, постраждали 10, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Білозерському загинула людина", – написав він у Телеграмі у понеділок вранці за підсумками минулої доби.

"Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 8 приватних будинків. У Майдані Черкаської громади пошкоджено вантажівку. У Шавровому Олександрівської громади поранено 2 людини, пошкоджено авто. У Новодонецькому 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено триповерховівку, гуртожиток і амбулаторію; у Самійлівці пошкоджено будинок. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 13 приватних будинків і багатоповерхівку.

"Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 463 людини, у тому числі 79 дітей", – повідомив Філашкін.