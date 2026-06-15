Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

Фото: Нацполіція

Одна з постраждалих у Києві, яка перебувала в тяжкому стані, померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога минулої ночі, повідомив мер Віталій Кличко у телеграм у понеділок.

"Постраждали – 35. Серед них – двоє дітей і вагітна жінка", – додав мер.

Аварійно-рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків масованої атаки ворога на столицю.

Ворог бив по житлових будинках, об’єктах інфраструктури, підприємствах, а також по київських святинях.