Жінка загинула на Сумщині через нічну атаку РФ, ще четверо людей постраждали, серед них – дитина

У Шосткинській громаді на Сумщині загинула жінка через атаку ворожого БпЛА на її помешкання вночі, загалом в області постраждали четверо цивільних, серед них 11 річна дівчинка, повідомила обласна прокуратура.

"У Шосткинському районі на території Середино-Будської громади близько 02:00 год окупанти атакували безпілотником будинок цивільних мешканців. 69-річна жінка загинула", – йдеться у повідомленні облпрокуратури у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що у Сумах близько 02:00 год унаслідок влучання ворожого безпілотника в багатоповерхівку поранено 11-річну дівчинку, її 38-річну маму та 63-річну бабусю. За даними прокурорів, близько 03:40 год зафіксовано удар по комунальній установі в центрі міста. Пошкоджено будівлю.

На території Глухівської громади близько 05:00 год ворог поцілив у цивільну автівку. Поранено 71-річного водія.