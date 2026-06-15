Інтерфакс-Україна
Події
10:27 15.06.2026

Жінка загинула на Сумщині через нічну атаку РФ, ще четверо людей постраждали, серед них – дитина

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У Шосткинській громаді на Сумщині загинула жінка через атаку ворожого БпЛА на її помешкання вночі, загалом в області постраждали четверо цивільних, серед них 11 річна дівчинка, повідомила обласна прокуратура.

"У Шосткинському районі на території Середино-Будської громади близько 02:00 год окупанти атакували безпілотником будинок цивільних мешканців. 69-річна жінка загинула", – йдеться у повідомленні облпрокуратури у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що у Сумах близько 02:00 год унаслідок влучання ворожого безпілотника в багатоповерхівку поранено 11-річну дівчинку, її 38-річну маму та 63-річну бабусю. За даними прокурорів, близько 03:40 год зафіксовано удар по комунальній установі в центрі міста. Пошкоджено будівлю.

На території Глухівської громади близько 05:00 год ворог поцілив у цивільну автівку. Поранено 71-річного водія.

Теги: #сумська_область

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