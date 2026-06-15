Унікальний орган Будинку органної та камерної музики у Дніпрі зазнав пошкоджень через нічну атаку РФ

Фото: Дніпропетровська облрада

Через ворожу атаку численних пошкоджень зазнала будівля Будинку органної та камерної музики у Дніпрі та унікальний орган в ній, через це заклад не зможе працювати у звичному режимі, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Під час нічної атаки постраждала не тільки будівля Будинку органної та камерної музики, а й сам орган. Інструмент встановили у залі в 1985 році. Його спеціально виготовила німецька компанія Sauer. Понад 2 тисячі труб, десятки регістрів, унікальне звучання, яке десятиліттями збирало повні зали і було добре відоме багатьом поколінням дніпрян", – написав він у Телеграмі у понеділок.

Він також повідомив, що через численні пошкодження заклад поки не зможе працювати у звичному режимі та проводити концерти.

"Так виглядає російський терор у реальному житті: пошкоджений орган, зупинена робота концертної зали, ще одна втрата для міста", – наголосив Лукашук.

Мер Дніпра Борис Філатов також повідомив, що орган – єдиний не лише в Дніпрі, а й у чотирьох найближчих областях. Відновити його можуть лише німецькі фахівці.

У місті сьогодні через атаку загалом вибито понад 1,1 тис вікон. Постраждало більше десятка будівель – зокрема й житлові багатоповерхівки.

Суттєво пошкоджена будівля 36-го ліцею. У класах понівечені стелі, двері та стіни.

Також потрощено будівлю фонду TAPS – частини американської міжнародної організації допомоги сім’ям загиблих воїнів, котру заснувала добра подруга Дніпра Бонні Керролл.

Водночас є руйнування інфраструктури електротранспорту. Так через пошкоджену колію п’ятий трамвай вийде маршрут лише ближе до вечора.

Постраждалим 64-річним чоловіком наразі опікуються у міській лікарні, додав Філатов.