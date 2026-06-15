Інтерфакс-Україна
Події
10:01 15.06.2026

Зеленський після нічної атаки РФ на Україну очікує рішучої відповіді країн G7, які зараз збираються на саміт

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Зеленський після нічної атаки РФ на Україну очікує рішучої відповіді країн G7, які зараз збираються на саміт
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки РФ по цивільних містах та селах України, а також по Києво-Печерській Лаврі, наголосив на важливості рішучої та змістовної відповіді країн G7, саміт яких розпочинається у понеділок, 15 червня.

За його словами, цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет. Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів.

"Під ударами були й Київщина, Дніпровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина. Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою", – написав він у Телеграмі у понеділок вранці.

Зеленський зазначив, що через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. "І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору", – наголосив президент.

"У Харкові росіяни завдали повторного удару по наших рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару по підприємству. Станом на зараз відомо, що, на жаль, п’ять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Дев’ять людей було поранено. У Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу, підприємств", – зазначив Зеленський.

За його словами, були також удари по інших містах і громадах.

Саміт "Групи семи" (G7) проходить зараз, з 15 по 17 червня 2026 року, у французькому місті Евіан-ле-Бен. Ключовою темою цьогорічної зустрічі світових лідерів є обговорення війни РФ проти України та потенційні мирні переговори. Очікується, що президент Володимир Зеленський візьме участь у спеціальній сесії.

Теги: #атака_рф #саміт #зеленський #g7

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