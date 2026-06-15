У Херсоні через атаку ворога загинув чоловік, поранено жінку – ОВА

Через ворожу атаку на Херсон у понеділок загинув чоловік, поранено жінку, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 08:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Через ворожу атаку смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. (…) Також до лікарні доставили 67-річну жінку. Попередньо, вона отримала вибухову травму", - повідомив Прокудін у телеграм.

Медики проводять обстеження та надають їй допомогу.