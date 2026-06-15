Інтерфакс-Україна
Події
09:58 15.06.2026

У Херсоні через атаку ворога загинув чоловік, поранено жінку – ОВА

1 хв читати

Через ворожу атаку на Херсон у понеділок загинув чоловік, поранено жінку, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 08:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Через ворожу атаку смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. (…) Також до лікарні доставили 67-річну жінку. Попередньо, вона отримала вибухову травму", - повідомив Прокудін у телеграм.

Медики проводять обстеження та надають їй допомогу.

Теги: #херсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 12.06.2026
Апеляційний суд підтвердив довічний вирок інформаторці РФ з Херсона – Офіс генпрокурора

Апеляційний суд підтвердив довічний вирок інформаторці РФ з Херсона – Офіс генпрокурора

13:54 12.06.2026
Жінка загинула через удар БпЛА у Херсоні – прокуратура

Жінка загинула через удар БпЛА у Херсоні – прокуратура

11:18 12.06.2026
Окупанти вдарили дроном по ринку в Херсоні – МВА

Окупанти вдарили дроном по ринку в Херсоні – МВА

17:07 10.06.2026
В Херсоні помер постраждалий внаслідок удару по АЗС 5 червня – ОВА

В Херсоні помер постраждалий внаслідок удару по АЗС 5 червня – ОВА

16:28 10.06.2026
Дитину поранено через російський обстріл Херсону – МВА

Дитину поранено через російський обстріл Херсону – МВА

ВАЖЛИВЕ

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

П'ятеро загинули, ще 9 постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Харкову

Четверо загиблих і 23 поранених внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ

ЖК "Комфорт Таун" вчергове постраждав від російського обстрілу, горить освітній заклад

ОСТАННЄ

Син кронпринцеси Норвегії засуджений до 4 років ув'язнення

Затримано чоловіка, який підпалив мікроавтобус військового на Одещині

Сибіга: Путін терором надсилає повідомлення самітам G7 та Євроради, закликаю лідерів забезпечити належну відповідь

Двоє людей загинуло в Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби – ОВА

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

Жінка загинула на Сумщині через нічну атаку РФ, ще четверо людей постраждали, серед них – дитина

Унікальний орган Будинку органної та камерної музики у Дніпрі зазнав пошкоджень через нічну атаку РФ

Зеленський після нічної атаки РФ на Україну очікує рішучої відповіді країн G7, які зараз збираються на саміт

На ранок "ДТЕК" повернув світло 105 тис. зі 140 тис. знеструмлених абонентів у столиці

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку РФ зросла до 28 людей, четверо загинуло – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА