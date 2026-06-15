Інтерфакс-Україна
Події
09:57 15.06.2026

На ранок "ДТЕК" повернув світло 105 тис. зі 140 тис. знеструмлених абонентів у столиці

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На ранок "ДТЕК" повернув світло 105 тис. зі 140 тис. знеструмлених абонентів у столиці
Фото: Pixabay

Станом на ранок 15 червня у Києві повернули світло для 105 тис. родин після масованої атаки, повідомила група ДТЕК у понеділок.

"Ще одна важка ніч для столиці. Через обстріл пошкоджено лінії електропередач", – зазначили в енергохолдингу.

Всього без світла після атаки залишалось понад 140 тисяч киян північної частини міста.

Наразі енергетики працюють разом з ДСНС, ремонтні роботи тривають, доповнили у "ДТЕК".

Теги: #київ #атака_рф #повернення #знеструмлення

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