Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку РФ зросла до 28 людей, четверо загинуло – Зеленський

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Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку РФ зросла до 28 людей, четверо загинули, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Києві триває ліквідація наслідків російських ударів, також у Харкові. Цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет. Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів. Станом на зараз відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у столиці. Мої співчуття всім рідним та близьким", – написав він у телеграм в понеділок вранці.