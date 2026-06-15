Інтерфакс-Україна
Події
09:44 15.06.2026

У Києві внаслідок обстрілу 26 пожеж загальною площею майже 6 тис. кв. м, роботи тривають на 6 локаціях – поліція

2 хв читати
У Києві внаслідок обстрілу 26 пожеж загальною площею майже 6 тис. кв. м, роботи тривають на 6 локаціях – поліція
Фото: ДСНС

Понад 1200 рятувальників та поліцейських залучено в Києві до ліквідації наслідків російської атаки на Київ уночі, пожежу на даху Успенського собору в Києво-Печерській Лаврі ліквідовано, до столиці прибули сили загонів оперативного реагування, масштабні осередки займання гасить авіація Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), повідомила Національна поліція.

"Триває ліквідація наслідків масованого удару рф по Україні. Епіцентром атаки став Київ. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6000 квадратних метрів. Роботи тривають на 6 локаціях", - йдеться у повідомленні Національної поліції у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що понад 1200 рятувальників ДСНС та поліцейських залучено в столиці до ліквідаційних заходів. Прибули придані сили загонів оперативного реагування. Масштабні осередки займання гасить авіація ДСНС. У столиці загинуло 4 людей в Оболонському, Голосіївському та Солом’янському районах. Десятки поранених. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено.

"Сьогоднішня атака мала на меті не лише вбити й поранити цивільних. Окупанти скерували дрони та ракети проти історії, релігії, мистецтва та освіти", – зазначено у повідомленні. У Києві пошкоджено академію та дитячий садочок, зруйновано один з цехів Національної кіностудії імені О. Довженка.

За даними поліції, о 8:35 силами ДСНС пожежу на даху Успенського собору в Києво-Печерській Лаврі ліквідовано. "В той час, коли рятувальники намагалися загасити полум’я в головному соборному храмі Києво-Печерської Лаври, окупанти завдали повторного удару поруч – по Національному культурно-мистецькому та музейному комплексу "Мистецький арсенал"", – зазначено у повідомленні.

"Харків теж цієї ночі був під прицілом ворога. За уточненою інформацією, загинуло 4 рятувальників ДСНС та 1 фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА. Вони працювали на місці російського удару, коли ворог повторно вдарив прицільно по людях", – повідомили у поліції.

Теги: #київ #атака_рф #пожежі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 15.06.2026
Сибіга: Путін терором надсилає повідомлення самітам G7 та Євроради, закликаю лідерів забезпечити належну відповідь

Сибіга: Путін терором надсилає повідомлення самітам G7 та Євроради, закликаю лідерів забезпечити належну відповідь

10:31 15.06.2026
Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

10:18 15.06.2026
Унікальний орган Будинку органної та камерної музики у Дніпрі зазнав пошкоджень через нічну атаку РФ

Унікальний орган Будинку органної та камерної музики у Дніпрі зазнав пошкоджень через нічну атаку РФ

10:01 15.06.2026
Зеленський після нічної атаки РФ на Україну очікує рішучої відповіді країн G7, які зараз збираються на саміт

Зеленський після нічної атаки РФ на Україну очікує рішучої відповіді країн G7, які зараз збираються на саміт

09:57 15.06.2026
На ранок "ДТЕК" повернув світло 105 тис. зі 140 тис. знеструмлених абонентів у столиці

На ранок "ДТЕК" повернув світло 105 тис. зі 140 тис. знеструмлених абонентів у столиці

09:48 15.06.2026
Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку РФ зросла до 28 людей, четверо загинуло – Зеленський

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку РФ зросла до 28 людей, четверо загинуло – Зеленський

08:21 15.06.2026
Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів

Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів

08:08 15.06.2026
Четверо загиблих і 23 поранених внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ

Четверо загиблих і 23 поранених внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ

07:07 15.06.2026
Мистецький арсенал постраждав через російський обстріл в ніч на понеділок

Мистецький арсенал постраждав через російський обстріл в ніч на понеділок

07:04 15.06.2026
ЖК "Комфорт Таун" вчергове постраждав від російського обстрілу, горить освітній заклад

ЖК "Комфорт Таун" вчергове постраждав від російського обстрілу, горить освітній заклад

ВАЖЛИВЕ

Одна з постраждалих в Києві померла в лікарні – 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога, повідомив Кличко

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

П'ятеро загинули, ще 9 постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Харкову

Четверо загиблих і 23 поранених внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ

ЖК "Комфорт Таун" вчергове постраждав від російського обстрілу, горить освітній заклад

ОСТАННЄ

Затримано чоловіка, який підпалив мікроавтобус військового на Одещині

Двоє людей загинуло в Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби – ОВА

Жінка загинула на Сумщині через нічну атаку РФ, ще четверо людей постраждали, серед них – дитина

У Херсоні через атаку ворога загинув чоловік, поранено жінку – ОВА

Сибіга після нічної атаки на Києво-Печерську Лавру: Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць

У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

П'ятеро загинули, ще 9 постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Харкову

Рух низки поїздів затримується через пошкодження інфраструктури та проведення евакуації пасажирів – УЗ

Будинок органної та камерної музики в Дніпрі постраждав через російську атаку – ОВА

15 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА