У Києві внаслідок обстрілу 26 пожеж загальною площею майже 6 тис. кв. м, роботи тривають на 6 локаціях – поліція

Фото: ДСНС

Понад 1200 рятувальників та поліцейських залучено в Києві до ліквідації наслідків російської атаки на Київ уночі, пожежу на даху Успенського собору в Києво-Печерській Лаврі ліквідовано, до столиці прибули сили загонів оперативного реагування, масштабні осередки займання гасить авіація Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), повідомила Національна поліція.

"Триває ліквідація наслідків масованого удару рф по Україні. Епіцентром атаки став Київ. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6000 квадратних метрів. Роботи тривають на 6 локаціях", - йдеться у повідомленні Національної поліції у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що понад 1200 рятувальників ДСНС та поліцейських залучено в столиці до ліквідаційних заходів. Прибули придані сили загонів оперативного реагування. Масштабні осередки займання гасить авіація ДСНС. У столиці загинуло 4 людей в Оболонському, Голосіївському та Солом’янському районах. Десятки поранених. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено.

"Сьогоднішня атака мала на меті не лише вбити й поранити цивільних. Окупанти скерували дрони та ракети проти історії, релігії, мистецтва та освіти", – зазначено у повідомленні. У Києві пошкоджено академію та дитячий садочок, зруйновано один з цехів Національної кіностудії імені О. Довженка.

За даними поліції, о 8:35 силами ДСНС пожежу на даху Успенського собору в Києво-Печерській Лаврі ліквідовано. "В той час, коли рятувальники намагалися загасити полум’я в головному соборному храмі Києво-Печерської Лаври, окупанти завдали повторного удару поруч – по Національному культурно-мистецькому та музейному комплексу "Мистецький арсенал"", – зазначено у повідомленні.

"Харків теж цієї ночі був під прицілом ворога. За уточненою інформацією, загинуло 4 рятувальників ДСНС та 1 фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА. Вони працювали на місці російського удару, коли ворог повторно вдарив прицільно по людях", – повідомили у поліції.