Інтерфакс-Україна
Події
09:31 15.06.2026

Сибіга після нічної атаки на Києво-Печерську Лавру: Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць

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Сибіга після нічної атаки на Києво-Печерську Лавру: Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць
Фото: Євстратій Зоря

Україна у зв’язку з атакою РФ на Києво-Печерську Лавру, через що одна з найбільших святинь християнства зазнала значних пошкоджень, ініціює відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагатиме "негайної та адекватної відповіді на це державне варварство", заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми терміново ініціюємо всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство. Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство", – написав Сибіга у Фейсбуці у понеділок вранці.

"Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній з найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім’я у список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки. І він програє цю війну", – наголосив він.

Сибіга зазначив, що "від Орди у 13 столітті до нацистів та більшовиків у 20 столітті, святі місця Києва зазнавали численних варварських нападів".

"Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об’єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною", – наголосив міністр.

Теги: #атака_рф #києво_печерська_лавра #сибіга

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