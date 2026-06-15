У ніч на понеділок збито 632 ворожі цілі: 50 ракет та 582 ворожі БпЛА, було влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях

Фото: ДСНС Києва

Ворог у ніч на 15 червня завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів, зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів, збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 БпЛА, зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях, інформують Повітряні сили ЗСУ.

"Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів: – 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – ТОТ АР Крим); – 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл., – рф); – 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська обл., – рф); – 611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим)", – йдеться у повідомленні у телеграм.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів: – 5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"; – 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; – 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К; – 582 ворожих БпЛА різних типів.

"За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях", – зазначають Повітряні сили.