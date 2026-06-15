П'ятеро загинули, ще 9 постраждали внаслідок нічного ракетного удару по Харкову

Фото: https://t.me/DSNS_Kharkiv

За уточненими даними, внаслідок повторного ракетного удару, який ЗС РФ завдали по Холодногірському району Харкова, загинули 5 осіб, ще 9 постраждали, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"У Холодногірському районі Харкова сталося 4 осередки займання. Внаслідок повторного ракетного удару по місцю, де працювали екстрені служби загинуло 5 осіб, з них 4 рятувальники ДСНС, ще 9 осіб постраждало, з них 6 рятувальники", – йдеться у повідомленні.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що одним з загиблих є 40-річний головний співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій міськради Олексій Дорожкін.

"Сьогодні вночі під час повторного підступного обстрілу трагічно загинув наш колега, головний співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін. Разом із рятувальниками він виконував роботи з ліквідації наслідків обстрілу, під час якого ворог завдав підступного повторного удару. Олексій був одним із найкращих професіоналів своєї справи, завжди на місці влучань оперативно організовував пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи", – написав Терехов у своєму елеграм-каналі.

За його словами, у Олексія Дорожкіна залишилася дружина і однорічна донька і пообіцяв підтримати родину загиблого.

Як повідомлялося, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок повторного ракетного удару по Харкову загинули 5 рятувальників ДСНС і щонайменше ще стільки ж постраждали.