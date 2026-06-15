Рух низки поїздів затримується через пошкодження інфраструктури та проведення евакуації пасажирів – УЗ

Низка поїздів рухається із затримкою через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів, йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця".

Однак рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку, повідомила УЗ в телеграм в понеділок.

Найбільше відхилення зафіксовано у потязі 53/54 Одеса-Дніпро – 3 години 50 хв , поїзда 75/76 Кривий Ріг-Київ, 65/66 Київ-Суми, 21/22 Харків-Львів та 45/46 Харків-Ужгород – на 3 години 30 хв.

Поїзд 7/8 Одеса-Харків затримується на 3 години, а потяг 39/40 Запоріжжя-Солотвино на 3 години 40 хв.

Також фіксується затримка поїзда 21/22 Львів-Харків на 3 години 15 хв.

"Слідкувати за запізненням вашого рейсу можна на сайті uz-vezemo. Однак важливо зазначити: час затримки може змінитися. Тож уважно стежте за оголошеннями на вокзалах та на борту", -наголосили в УЗ.

Зазначається, що залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, а також адаптовують маршрути.