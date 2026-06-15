08:48 15.06.2026
Будинок органної та камерної музики в Дніпрі постраждав через російську атаку – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Будинок органної та камерної музики в Дніпрі постраждав через нічну російську атаку, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
"Через нічну атаку росіян понівечений і Будинок органної та камерної музики", – написав Ганжа в телеграм-каналі.
Також за його словами, у Дніпрі понівечені підприємства, коледж, заклад культури та інфраструктура.