Інтерфакс-Україна
Події
08:21 15.06.2026

Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів

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Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів
Фото: пресслужба Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"

Територію Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів через суттєві пошкодження в результаті російського обстрілу.

"У зв'язку з масованою російською атакою в ніч на 15 червня, внаслідок якої Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" зазнав суттєвих пошкоджень, територію Києво-Печерської лаври тимчасово зачинено для відвідувачів", – йдеться в повідомленні заповідника в мережі Facebook.

Там нагадали, що ворожий "шахед" влучив у вівтарну частину Успенського собору – в Стефанівський приділ. 

Окрім того, внаслідок повторної спроби удару пошкоджено Башту Іоанна Кушника – оборонну споруду XVII-XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

"Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають. З метою забезпечення безпеки людей і збереження пам'яток вхід на територію лаври для відвідувачів обмежено до завершення цих робіт. Про дату відновлення роботи повідомимо додатково", – йдеться в повідомленні.

 

Теги: #київ #пошкодження #лавра #атака

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