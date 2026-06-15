Заповідник "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів

Фото: пресслужба Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"

Територію Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів через суттєві пошкодження в результаті російського обстрілу.

"У зв'язку з масованою російською атакою в ніч на 15 червня, внаслідок якої Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" зазнав суттєвих пошкоджень, територію Києво-Печерської лаври тимчасово зачинено для відвідувачів", – йдеться в повідомленні заповідника в мережі Facebook.

Там нагадали, що ворожий "шахед" влучив у вівтарну частину Успенського собору – в Стефанівський приділ.

Окрім того, внаслідок повторної спроби удару пошкоджено Башту Іоанна Кушника – оборонну споруду XVII-XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

"Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають. З метою забезпечення безпеки людей і збереження пам'яток вхід на територію лаври для відвідувачів обмежено до завершення цих робіт. Про дату відновлення роботи повідомимо додатково", – йдеться в повідомленні.