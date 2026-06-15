Інтерфакс-Україна
Події
08:08 15.06.2026

Четверо загиблих і 23 поранених внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ

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Четверо загиблих і 23 поранених внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Четверо людей загинули і 23, серед них дитина, отримали поранення внаслідок масованої гібридної атаки на Київ, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Телеграм-каналі станом на 05:40 понеділка.

"За оновленими даними, станом на 05:40 у Києві відомо про 23 поранених, серед них – дитина.

На превеликий жаль, кількість загиблих зросла до чотирьох осіб", - написав Ткаченко в Телеграмі.

Теги: #київ #жертви #атака

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