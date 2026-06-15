15 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

15 червня відзначають Всесвітній день захисту людей похилого віку, Всесвітній день вітру, День Великої хартії вольностей, Всесвітній день пожертвувань, День фотографії природи.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Амоса; святого преподобного Єроніма Стридонського.

День 1571 Російська агресія - Day 1571 Russian aggression

Всесвітній день захисту людей похилого віку

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 127. З цією метою було створено спеціальну Резолюцію, у якій зазначається, що до середини 21 століття кількість людей похилого віку на нашій планеті наблизиться до 20%. За розрахунками фахівців найвищими ці показники будуть у країнах, що розвиваються.

Мета впровадження цього свята – боротьба із дискримінацією та несправедливістю у відношенні до літніх людей, а також звернути увагу на той факт, що літні люди є не тільки потрібною, а надзвичайно важливою часткою нашого суспільства.

Хоча представники нашого суспільства, що досягнули похилого віку, дискримінуються за віковою ознакою, проте саме їм ми зобов’язані своїм існуванням, добробутом та безтурботним життям. Так, у них вже не ті ментальні та фізичні здібності, якими володіють люди у розквіті сил. Проте, на відміну від останніх, вони накопичили величезний життєвий та професійний досвід, без якого важко уявити собі успішний розвиток у будь-якій сфері людської діяльності. Коротка назва свята, покликаного привернути увагу на важливість літніх людей у нашому суспільстві, звучить наступним чином: "День захисту людей похилого віку".

Всесвітня організація Охорони здоров’я пропонує спеціально розроблену класифікацію похилих людей. Так, представників суспільства у віці 60-74 роки називають літніми, 75-89 – старими, а люди, вік яких перескочив позначку 90 років вважаються довгожителями.

У суспільстві до категорії літніх відносять тих, що вийшли на пенсію. Проте це дуже загальна ознака, оскільки чоловіки виходять на пенсію пізніше, аніж жінки. До того ж межі пенсійного віку у різних країнах сильно відрізняються.

За останні роки в Україні частка громадян пенсійного віку значно зросла, те саме стосується більшості розвинених країн та країн, що розвиваються. Станом на 2026 рік в Україні налічується трохи більше ніж 10 мільйонів пенсіонерів, їхня кількість поступово зменшується через демографічні зміни. Понад 70% з них - це пенсіонери за віком, водночас майже кожен четвертий продовжує працювати.

Статистичні дані також свідчать про те, що кожна 6-та людина похилого віку зазнає поганого поводження з боку рідних, близьких, сусідів чи сторонніх людей. Сучасні обмеження: ізоляція, зменшення медичних послуг значно посилюють ці негативні ситуації.

Всесвітній день вітру

15 червня кожного року відзначається важливе екологічне свято – Всесвітній день вітру. Подію започаткувала Європейська вітроенергетична асоціація у 2007 році.

Цього дня у багатьох країнах проводяться численні заходи, які пропагують екологічно чисте і поновлюване джерело енергії – вітер.

День Великої хартії вольностей

Щорічно 15 червня відзначається пам’ятна дата – День Великої хартії вольностей. Тому що саме цього дня у далекому 1215 році король Англії на ім’я Джон Безземельний затвердив перший англійський юридичний документ, котрий закріпив основні права людини.

Всесвітній день пожертвувань

15 червня кожного року відзначається Всесвітній день пожертвувань. Цей день засновано у 2010 році.

День пожертвувань створено з метою залучення якомога більше людей до благочинної діяльності. Скористайтесь нагодою та пожертвуйте кошти будь-якій організації чи нужденній людині. Благодійність змінює світ на краще, даруює шанс на повноцінне життя: як людям, так і тваринам.

Для українців День пожертвувань став щоденною звичною справою. Ми донатимо на ЗСУ, долучаємось до зборів, що проводять волонтери для військових підрозділів, допомогаємо переселенцям та безпритульним тваринам. Благодійність для кожного українця – це символ і джерело сили, єднання та віри у перемогу України.

День фотографії природи

15 червня кожного року відзначається неофіційне професійне свято фотографів, які знімають довкілля – День фотографії природи.

До 15 червня екологічні, творчі, туристичні та інші організації влаштовують тематичні фотовиставки, лекції, майстер-класи, семінари, змагання з фотографії.

Можна спробувати власні сили та зробити знімки пейзажу, квітів, домашніх улюбленців, дощових крапель тощо. Творчість надихає, а особливо, якщо вона пов’язана з природним світом.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Гавриїла Федоровича Костельника (1886-1948), богослова, філософа, письменника, церковного діяча;

130 років від дня народження Івана Григоровича Курочки-Армашевського (справж. – Курочкін) (1896-1971), українського художника театру (Канада);

110 років від дня народження Герберта Саймона (1916-2001), американського соціолога, економіста, педагога, лауреата Нобелівської премії у галузі економіки (1978);

90 років від дня народження Романа Кофмана (справж. - Аврам Ісаакович) (1936), українського диригента, скрипаля, композитора, педагога;

85 років від дня народження Івана Васильовича Миколайчука (1941-1987), українського сценариста, кіноактора, режисера, письменника.

Ще цього дня:

2007 - Прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита".

2014 - Війна на сході України: від проросійських бойовиків було звільнено село Весела Гора.

2014 - Уперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція-Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу GoalControl.

Церковне свято

День пам’яті святого пророка Амоса

15 червня всі православні християни вшановують день пам’яті святого пророка Амоса, який цього дня народився у невеликому містечку Текої неподалік від Віфлеєму.

З дитинства хлопчик був привчений до праці та випасав стада худоби, щоб заробляти на хліб. Побачивши його смиренність, Бог звелів йому йти до Ізраїлю, переконувати людей, які загрузли в гріхах та ідолопоклонстві, покаятися і почати вести праведне життя.

Амос почав пророкувати, що прийдуть на землю ізраїльську асирійці, спустошать її та будуть знущатися з людей, якщо вони не повернуться обличчям до Бога. Але головний жрець Ізраїлю Амасія постійно знущався зі святого пророка та наказував йому повертатися додому. Одного разу він жорстоко побив Амоса і той через два дні помер він жорстоких ран. Але його слово залишилося у вигляді "Книги пророка Амоса", яка увійшла до Старого Заповіту.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір.

З прикмет цього дня:

Рясна роса вранці — обіцяє багатий урожай та родючий рік. Часті тумани — до рясних опадів найближчими днями. Дощ із північним вітром — віщує швидке покращення погоди. Сонце сідає за хмари — чекайте на негоду. Дощ 15 червня — попереджає про те, що врожай жита буде слабким.

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