Інтерфакс-Україна
Події
07:27 15.06.2026

Окупанти втратили впродовж доби 1320 військовослужбовців – Генштаб

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Окупанти втратили впродовж доби 1320 військовослужбовців – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів впродовж доби склали 1320 одиниць живої сили та 517 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 06.30 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танків, 10 бойових броньованих машини, 72 артилерійські системи, 2 РСЗВ, засіб ППО, 3 НРК, 416 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 8 одиниць спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 2314 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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