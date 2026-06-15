Окупанти втратили впродовж доби 1320 військовослужбовців – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів впродовж доби склали 1320 одиниць живої сили та 517 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 06.30 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танків, 10 бойових броньованих машини, 72 артилерійські системи, 2 РСЗВ, засіб ППО, 3 НРК, 416 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 8 одиниць спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 2314 БпЛА оперативно-тактичного рівня.