Інтерфакс-Україна
Події
07:07 15.06.2026

Мистецький арсенал постраждав через російський обстріл в ніч на понеділок

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Мистецький арсенал постраждав через російський обстріл
Мистецький арсенал постраждав через російський обстріл | Фото: Марина Згарда

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" постраждав в результаті російського обстрілу в ніч на понеділок.

"Унаслідок чергової російської атаки на Київ на території Мистецького арсеналу сталася пожежа. Імовірно, вона відбулася через влучання шахеда. Наразі на місці працюють рятувальні служби. Ми з'ясовуємо масштаби пошкоджень і оцінюємо наслідки для будівлі інституції. На щастя, наші працівники в безпеці", – йдеться у повідомленні Арсеналу.

Там подякували всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків атаки. 

 

Теги: #київ #мистецький #наслідки #атакк #арсенал

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