ЖК "Комфорт Таун" вчергове постраждав від російського обстрілу, горить освітній заклад

Фото: Єгор Шуміхін

ЖК "Комфорт Таун" в Дніпровському районі Києва вчергове постраждав від російського обстрілу в ніч на понеділок, горить Академія сучасної освіти А+, яка знаходиться на території комплексу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", житловий комплекс вчергове постраждав від ймовірного падіння уламків ворожих повітряних цілей.

Станом на 7:00 понеділка майже ліквідована пожежа на частині будівлі Академії

Крім того, пошкоджень зазнала дев'ятиповерхівка навпроти, там вибиті вікна і ушкоджений фасад.

Серед іншого, згоріло декілька автомобілів.

Як розповіли агентству в поліції на даній локації обійшлося без жертв і постраждалих.

Це уже щонайменше четвертий випадок, коли через російські обстріли будинки даного ЖК зазнають пошкоджень. Вперше уламки ворожого безпілотника впали на дах одного з будинків у травні 2023 року.

Також відбулося влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу в ніч на 29 листопада 2025 року. Тоді ж незначних пошкоджень зазнала також Академія сучасної освіти А+ на території ЖК.

Крім того, в ніч на 9 січня 2026 року влучання припало на дах п'ятиповерхової частину будинку і сусідній фасад 13-ти поверхового, постраждало декілька поверхів. Крім того, були пошкодження фасаду і вибите скло у сусідніх будинках.