Інтерфакс-Україна
Події
06:54 15.06.2026

Гуманітарний комітет: атаки на Лавру і Кіностудію Довженка – цілеспрямована політику РФ на підрив ідентичності українців

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Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявляє, що повторювані атаки на Києво-Печерську лавру і Національну кіностудію імені Олександра Довженка свідчить про наявність цілеспрямованої політики РФ, спрямованої на підрив національної ідентичності українського народу.

"У ніч на 15 червня 2026 року, внаслідок масованого обстрілу було пошкоджено Успенський собор Національний заповідник Києво-Печерська лавра  – одну з найвизначніших пам'яток української історії, головних християнських святинь України та складову об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також зазнала пошкодження Кіностудія Довженка. Повторюваність таких атак свідчить про наявність цілеспрямованої політики, спрямованої на стирання історичної пам'яті, руйнування культурної спадщини та підрив національної ідентичності українського народу", – йдеться в повідомленні в мережі Facebook.

Комітет наголошує, що атаки на пам'ятки історії, культури та духовної спадщини є грубим порушенням норм міжнародного права та принципів, на яких ґрунтується діяльність міжнародних організацій у сфері захисту культурної спадщини.

"Збереження культурної спадщини є спільною відповідальністю всього цивілізованого світу. Руйнування пам'яток, святинь та культурних осередків становить загрозу не лише для України, а й для світової культурної спадщини загалом", – йдеться в заяві.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ER2cgPGxs/?mibextid=wwXIfr

Теги: #київ #лавра #атака #реакція #кіностудія

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