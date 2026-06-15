Інтерфакс-Україна
Події
06:51 15.06.2026

В Успенський собор Києво-Печерської лаври влучив "Шахед" – гендиректор

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У вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври влучив російський безпілотник Shahed, повідомив, генеральний директор заповідника Максим Остапенко.

"У ніч на 15 червня, близько першої години ночі, шахед влучив в Успенський собор Києво-Печерської Лаври – в Стефанівський приділ. Жертв і постраждалих немає. Сакральні твори – ікони, антимінси, богослужбові предмети – евакуйовано", – йдеттся в повідомленні заповідника.

Зазначається, що наразі триває ліквідація наслідків та оцінка пошкоджень.

"Сьогодні Києво-Печерська лавра вдруге зазнала пошкоджень за час повномасштабного вторгнення", – констатували в Лаврі.

Як повідомлялося, в ніч проти 24 січня 2026 року об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ. Зокрема, пошкоджень зазнали: Корпус №№66 – вхідна частина до комплексу Дальніх печер, та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква). Так, вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, а також у значній кількості місць пошкоджено фрагменти штукатурного оздоблення.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Cn1MVuc5b/?mibextid=wwXIfr

Теги: #київ #лавра #реакція #атака

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