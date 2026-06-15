Кіностудія Довженка в Києві постраждала в наслідок російського обстрілу, знищена костюмна колекція – Бережна

Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві постраждала в наслідок російського обстрілу, знищена костюмна колекція, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України. Виникла пожежа. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, на місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію. Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу", – написала віцепрем'єр.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DxUQfPWzc/?mibextid=wwXIfr