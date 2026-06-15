Інтерфакс-Україна
Події
04:27 15.06.2026

ДЕСС про атаку на Києво-Печерську лавру: для російських терористів немає нічого святого, світ має зупинити це варварство

1 хв читати

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявляє про тяжкість злочину атаки на Києво-Печерську лавру, і закликає всіт зупинити варварство РФ.

"Під час чергової цинічної атаки на Київ під ударом опинилося  серце української духовності – Києво-Печерська лавра. Це не просто національна святиня. Це духовний і культурний скарб людства, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пам'ятка, внесена до списку об'єктів під найвищим рівнем захисту відповідно до Гаазької конвенції (Enhanced Protection). Атака на такі об'єкти є одним із найтяжчих злочинів проти світової культурної спадщини", – йдеться в повідомленні ДЕСС.

В Службі зазначили, що "московські загарбники століттями намагалися стерти цей храм із лиця землі, палили, руйнували й нищили у різні епохи".

"Сьогодні нащадки тих самих імперських катів знову показали своє справжнє обличчя. Для російських терористів немає нічого святого. Ні людського життя. Ні віри. Ні храмів. Ні історії. Ні спадщини, що належить усьому людству. Світ має зупинити це варварство!", – наголосили в Держетнополітики.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1FzENc7PbA/?mibextid=wwXIfr

Теги: #київ #лавра #реакція #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:21 15.06.2026
Свириденко про атаку на Києво-Печерську лавру: Це справжнє обличчя православних цінностей Росії

Свириденко про атаку на Києво-Печерську лавру: Це справжнє обличчя православних цінностей Росії

03:30 15.06.2026
Намісник Києво-Печерської лаври: вдалося зберегти стародавні ікони та інші святині

Намісник Києво-Печерської лаври: вдалося зберегти стародавні ікони та інші святині

03:28 15.06.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки на Київ зросла до 11 – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки на Київ зросла до 11 – Кличко

03:02 15.06.2026
Пятеро рятувальників загинули, ще не менш 5 постраждали внаслідок повторного російського удару по Харкову – Клименко

Пятеро рятувальників загинули, ще не менш 5 постраждали внаслідок повторного російського удару по Харкову – Клименко

02:59 15.06.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки на Київ зросла до шести – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки на Київ зросла до шести – Кличко

02:48 15.06.2026
Бережна закликала світову спільноту посилити тиск на РФ після атаки на Києво-Печерську лавру

Бережна закликала світову спільноту посилити тиск на РФ після атаки на Києво-Печерську лавру

02:45 15.06.2026
Прямі влучання в житлові будинки в Києві – КМВА

Прямі влучання в житлові будинки в Києві – КМВА

02:31 15.06.2026
Предстоятель ПЦУ назвав очільника РФ "кремлівським антихристом" через пожежу в Успенському соборі та закликав молитися за порятунок святині

Предстоятель ПЦУ назвав очільника РФ "кремлівським антихристом" через пожежу в Успенському соборі та закликав молитися за порятунок святині

02:17 15.06.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до трьох – КМВА

Кількість постраждалих в Києві зросла до трьох – КМВА

01:59 15.06.2026
Успенський собор Києво-Печерської лаври горить внаслідок російської атаки

Успенський собор Києво-Печерської лаври горить внаслідок російської атаки

ВАЖЛИВЕ

Успенський собор Києво-Печерської лаври горить внаслідок російської атаки

Атаки на Київ зафіксовані на 7 локаціях, відомо про 1 постраждалого – КМВА

Немовля і троє дорослих постраждали в Харкові внаслідок атаки БпЛА

Зеленський домовився з Трампом про зустріч на G7

Один загиблий і один поранений внаслідок атаки дрона по зупинці в Запорізькій області – ОВА

ОСТАННЄ

Двоє постраждалих у Харкові внаслідок чергових ударів

Двоє постраждалих у Харкові внаслідок чергових ударів

Кличко: знеструмлені 140 тис абонентів в Києві внаслідок ворожої атаки

Атаки на Київ зафіксовані на 7 локаціях, відомо про 1 постраждалого – КМВА

Пожежі у двох районах Києва внаслідок атаки російських БпЛА – Кличко

Очільник КМВА повідомляє про пожежі в Оболонському та Подільському районах Києва внаслідок обстрілів

Трамп заявив про укладення угоди з Іраном

Російський БпЛА знову атакував Харків, спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак – Генштаб

Кiлькiсть постраждалих у Харкові зросла до 6, пожежу в художньому музеї локалізовано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА