ДЕСС про атаку на Києво-Печерську лавру: для російських терористів немає нічого святого, світ має зупинити це варварство

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявляє про тяжкість злочину атаки на Києво-Печерську лавру, і закликає всіт зупинити варварство РФ.

"Під час чергової цинічної атаки на Київ під ударом опинилося серце української духовності – Києво-Печерська лавра. Це не просто національна святиня. Це духовний і культурний скарб людства, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пам'ятка, внесена до списку об'єктів під найвищим рівнем захисту відповідно до Гаазької конвенції (Enhanced Protection). Атака на такі об'єкти є одним із найтяжчих злочинів проти світової культурної спадщини", – йдеться в повідомленні ДЕСС.

В Службі зазначили, що "московські загарбники століттями намагалися стерти цей храм із лиця землі, палили, руйнували й нищили у різні епохи".

"Сьогодні нащадки тих самих імперських катів знову показали своє справжнє обличчя. Для російських терористів немає нічого святого. Ні людського життя. Ні віри. Ні храмів. Ні історії. Ні спадщини, що належить усьому людству. Світ має зупинити це варварство!", – наголосили в Держетнополітики.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1FzENc7PbA/?mibextid=wwXIfr