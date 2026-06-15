Свириденко про атаку на Києво-Печерську лавру: Це справжнє обличчя православних цінностей Росії

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що атака на на Києво-Печерську лавру є черговим брутальним нападом на український народ і спадщину.

"Зараз, коли росіяни продовжують обстрілювати Київ понад десятком балістичних ракет, Успенський собор Києво-Печерської лаври – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та безцінна культурна пам'ятка – був уражений і палає", – написала Свириденко в мережі X.

Вона наголосила, що ця атака є брутальним нападом на український народ і спадщину.

"Це справжнє обличчя православних цінностей Росії", – додала прем'єр.

Джерело: https://x.com/svyrydenko_y/status/2066300040595808579?s=46